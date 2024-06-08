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【送料無料】 PlayStation2 薄型　メモリーカード　コントローラー❗️
商品番号 F26428715024
商品名

【送料無料】 PlayStation2 薄型　メモリーカード　コントローラー❗️
ブランド名 プレイステーション2
特別価格 税込 5,125 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◾️ご閲覧ありがとうございます整理の為出品致します。配線欠品の為動作未確認品です。傷汚れ等ございます。ジャンク出品致します。修理前提でお考え下さい。ご理解の程宜しくお願い致します。◾️出品内容SONY【PlayStation2】PlayStation2薄型本体→SCPH70000ブラック　2点→SCPH70000GTブラック　1点→SCPH77000ピンク　　1点　ピンクはDISC蓋が閉まり辛いです。メモリーカード8MB5点コントローラー　6点以上写真の物が全てになります！◾️補足情報☆送料無料！☆即購入可！☆プチプチ包装！☆バラ売り不可！#お得！まとめ売り多数出品中
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