【送料無料】 PlayStation2 薄型　メモリーカード　コントローラー❗️

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商品詳細
◾️ご閲覧ありがとうございます整理の為出品致します。配線欠品の為動作未確認品です。傷汚れ等ございます。ジャンク出品致します。修理前提でお考え下さい。ご理解の程宜しくお願い致します。◾️出品内容SONY【PlayStation2】PlayStation2薄型本体→SCPH70000ブラック 2点→SCPH70000GTブラック 1点→SCPH77000ピンク 1点 ピンクはDISC蓋が閉まり辛いです。メモリーカード8MB5点コントローラー 6点以上写真の物が全てになります！◾️補足情報☆送料無料！☆即購入可！☆プチプチ包装！☆バラ売り不可！#お得！まとめ売り多数出品中
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful710151.html
http://narcologia.ru/goods/unusable207274.html
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PS2 本体 プレステ2 SCPH 70000 79000 薄型 75000 77000 純正 ...
正規品! プレステ２ 薄型 ソフト２０本 メモカ３ コントローラー２ ...
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PS2 本体 プレステ2 SCPH 70000 79000 薄型 75000 77000 純正 ...
PS2セット】本体＋付属品+メモリーカード+ゲーム22本セット！-
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