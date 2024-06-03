小田和正　弁当箱　箸　箸箱　ピンク

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商品詳細
小田和正 弁当箱です。未使用未開封として、フリマで購入しました。南青山のカフェで購入したもの、と記されていました。撮影のため開封しましたが、未使用です。家族と使おうと思い、２セット購入しましたが、家族が使わないというので、１セットを出品します。弁当箱の上に、おにぎりの形で「ＯＤＡ」と書かれているのがとってもかわいいです！さすがの日本製で、しっかりしたつくりです。・サイズランチボックス約20㎝×6㎝×9㎝箸入れ約24㎝×3㎝×1.8㎝耐熱温度140℃耐冷温度20℃日本製・未使用品ですが、人手に渡ったものですので、神経質な方はご遠慮下さい。#小田和正#ファーイーストカフェ#オリジナルグッズ#アーティストグッズ#グッズ#ランチボックス
http://narcologia.ru/goods/approximate716120.html
http://narcologia.ru/goods/stage367797.html
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