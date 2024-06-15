

☆ぬ 三重県立美術館 所蔵品目録 / 一九八七年版 一九九二年版 【​限 ... ☆ぬ 三重県立美術館 所蔵品目録 / 一九八七年版 一九九二年版 【​限 ...



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107th KOGIRE-KAI Auction Catalog by KOGIRE-KAI - Issuu 107th KOGIRE-KAI Auction Catalog by KOGIRE-KAI - Issuu



126th KOGIRE-KAI AUCTION CATALOG Ⅰ by KOGIRE-KAI - Issuu 126th KOGIRE-KAI AUCTION CATALOG Ⅰ by KOGIRE-KAI - Issuu



全H公立美籠館所蔵作品 全H公立美籠館所蔵作品



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他にも2000冊ほど出品中＝【#そるてぃ書店】目次＝#写真2枚目以降毎度ありがとうございます。古本につき読書用とお考え下さい。この他にも小説、思想書、人文書、エンタメ、SF、ミステリ、古雑誌など出品しております。#二千二十二零七【三重県立美術館とは】三重県立美術館は三重県津市にある美術館である。1982年に中部・東海地区初の本格的な美術館として開館した。2003年にはリニューアルオープンし、柳原義達.記念館が開館した。曽我蕭白ら三重県ゆかりの作家たちの作品、スペインを中心とする西洋美術など6000点以上の作品を収蔵している。明治期から現代に至る日本の近代洋画のコレクションが充実している。1982年に開館。初代館長は、美術史家で後に横浜美術館の館長を務めた陰里鐵郎。開館当初は半年間で想定より多い約23万人が来館したが、以降の入館者数は年間10万人～20万人で安定している。建物は富家建築事務所の設計、大成建設の施工による。開館当初の1982年中部建築賞受賞。1998年に公共建築百選に選定された。【所蔵品】曾我蕭白「旧永島家襖絵」全44面（重要文化財） 18世紀中期竹内栖鳳「虎・獅子図」1901菱田春草「薊に鳩図」1901小林古径「麦秋」1915中村岳陵「都会女性職譜」1933宇田荻邨「祇園の雨」1953横山操「瀟湘八景」1963日本洋画編集岩橋教章「鴨の静物」（水彩）1875長原孝太郎「牛肉屋の二階」（水彩）1892村山槐多「自画像」1916萬鉄五郎「木の間よりの風景」1918岸田劉生「麦二三寸」1920クロード・モネ「橋から見たアルジャントゥイユの泊地」1874ピエール＝オーギュスト・ルノワール「青い服を着た若い女」1876頃パブロ・ピカソ「ロマの女」1900サルバドール・ダリ「パッラーディオのタリア柱廊」1937マルク・シャガール「枝」1956-62ベン・ニコルソン「パロスの木」1968ほか多数#アートの本#三重県の本#そるてぃ書店#美術館#オレンジの本棚#日本画#西洋絵画