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PlayStation4 PS4本体 FF15モデル（ソフト付き）
商品番号 H24979727791
商品名

PlayStation4 PS4本体 FF15モデル（ソフト付き）
ブランド名 プレイステーション4
特別価格 税込 7,955 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2016年に購入したものです。PS5に移行したため、出品します。PS5に移行するまでは、定期的に使用していたため、動作に問題はありません。また清掃はしていますが、キズや汚れ等使用感はあると思いますので、写真でご確認頂き、ご了承の上でご検討をお願い致します。※本体は初期化済みです。※即購入の方を優先させて頂きます。ご了承下さい。【内容】ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・PlayStation4本体(CUH-2000シリーズ、HDD1TB)※FF15モデル・ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK4)※FF15モデル・FF15ソフト・電源コード・HDMIコード・USBケーブルーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーその他ご不明点、ご質問などございましたら、お気軽にお尋ね下さい。
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