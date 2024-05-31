

ドラゴンクエスト ファミコンソフト⑪ ドラゴンクエスト ファミコンソフト⑪



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ドラゴンクエストファミコンソフトで、箱と説明書付き。身内の者が遊んでいたものです。昔のものなので経年劣化はあります。(側面に値札シール剥がし跡あり、裏面左下に少し破れあり、箱の耳はきちんと4つあり)動作未確認ですのでご了承ください。必ず写真で状態をご確認いただきご購入ください。転売などではなく、純粋にお探しの方にお譲りできたらいいなあと思っています。⚠︎返品は原則不可です。⚠︎素人保管となりますので、気になる方はご遠慮ください。⚠︎発送時は防水対策、プチプチして封筒などで送ります。らくらくメルカリ便に変更の可能性があることご了承ください。お気軽にコメントください！気になる箇所など写真追加も可能です。わかりやすく質問してくださると嬉しいです。他にもファミコンソフト出品中です。ドラクエ2.3もあります。#ゲーム#RPG#ファミコン#Other