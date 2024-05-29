ASTRO ムンビンサナ DIFFUSIONラキドロ トレカ

ASTROムンビン\u0026サナファンコンサートinソウル2023MOONBIN\u0026SANHAFANCONDIFFUSION値下げしました。韓国会場限定で販売されていたラキドロトレカ1枚になります。袋に入れて保管しておりましたが、海外製品の為、神経質な方はご遠慮下さい。プラスチックカードの為細かい傷などがついている場合があります。硬化ケース、防水加工で発送予定です。（通常のトレカと違い、プラスチック素材の厚めのトレカになっております）プロフィール確認の上、即購入可能です。ASTROMJジンジンチャウヌウヌムンビンラキユンサナトレカタンコンビニサナ



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