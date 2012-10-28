家庭用 放射線測定器 エアカウンターS　送料込

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商品詳細
送料込未開封新品「家庭用放射線測定器エアカウンターS」エステー株式会社購入したものの使用機会がないので出品します。新品未開封ですが、パッケージに破れや色褪せ、剥がれがあり見た目は良くありません。※写真にてご確認下さい。お値下げの予定はありません。よろしくお願いします。【配送について】発送の方法が「らくらくメルカリ便」になっていますが、当方の都合で発送時に「ゆうゆうメルカリ便」に変更する事があります。あらかじめご了承下さいませ。
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