【初版・絶版・希少・帯付・美品】ヴィルヘルム・フルトヴェングラー権力と栄光

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ヴィルヘルム・フルトヴェングラー権力と栄光:未公開手記「私は屈服しなかった」収録●カバー：ソフトカバー付き、帯付き●ヤケ：なし●ヨレ：なし●スレ：なし●折り目：なし●書き込み：なし●その他、注意事項：初版本、希少本、帯付き、美品、絶版DescriptionEditorialreviews1:●まえがきトリスタンのために(エリーザベト・フルトヴェングラー)2:●フルトヴェングラーという謎3:■【第1部】ある生涯の物語4:第1章:巨匠の幼年時代5:第2章:フルトヴェングラーという奇跡6:第3章:いかさまの駆け引き7:第4章:権力と栄光:未公開手記「私は屈服しなかった」(ヴィルヘルムフルトヴェングラー)9:■【第2部】フルトヴェングラーの遺産10:第1章:作曲家としてのヴィルヘルム・フルトヴェングラー:第2章:指揮者としてのヴィルヘルム・フルトヴェングラー12:第3章:ヴィルヘルム・フルトヴェングラーのレコード作品13:第4章:フルトヴェングラー、偽盤そして幻の音盤14:第5章:ヴィルヘルムフルトヴェングラーは語る15:●参考文献16:●謝辞17:●訳者あとがきPublicationdate‎June26,2007Language‎JapaneseTankobonHardcover‎414pagesこちらの商品は即購入していただいて構いません。中古品ということをご理解の上ご検討ください。#ナチス#フランス#仕事#ビジネス#本#海外#会社#初版￼#希少本#ディスコグラフィ#歴史※↓他の出品一覧をぜひご覧ください。#ここの本屋の本棚ProductinformationPublisher‎音楽之友社(June26,2007)Publicationdate‎June26,2007Language‎JapaneseTankobonHardcover‎414pages