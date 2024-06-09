新品未開封　PS DRAGONQUEST Ⅶ

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プレイステーション用ソフト、ドラゴンクエスト7エデンの戦士たちです。アルティメットヒッツ版です。調べたところ、通常版であったバグが修正されているみたいです。日の当たらない場所で、プラスチックのケースに入れて保管しています。気になる点がありましたら、お気軽にコメントしてください。