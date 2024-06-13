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- エヴァンゲリオンフィギュア【3点】
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商品詳細
エヴァンゲリオンフィギュア【3点】【概要】①碇ゲンドウ◆フィギュア高さ:約24.5cm◆土台:約10cm×約10cm②渚カヲル◆フィギュア高さ:約24.5cm◆土台:約10cm×約10cm③エヴァンゲリオン２号機◆一番くじエヴァンゲリヲン新劇場版E賞◆箱:18.5cm×14.0cm×6.0cm【注意点】◆素人保管ですので箱に多少擦れ等があります 気になさる方は購入をお控えください
http://narcologia.ru/goods/response363942.html
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http://narcologia.ru/goods/Sydney825749.html
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