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エヴァンゲリオンフィギュア【3点】
商品番号 Q76177657018
商品名

エヴァンゲリオンフィギュア【3点】
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 1,599 円
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商品詳細

エヴァンゲリオンフィギュア【3点】【概要】①碇ゲンドウ◆フィギュア高さ:約24.5cm◆土台:約10cm×約10cm②渚カヲル◆フィギュア高さ:約24.5cm◆土台:約10cm×約10cm③エヴァンゲリオン２号機◆一番くじエヴァンゲリヲン新劇場版E賞◆箱:18.5cm×14.0cm×6.0cm【注意点】◆素人保管ですので箱に多少擦れ等があります　気になさる方は購入をお控えください
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