2PM DVD 7点セット 初回限定盤 (ライブ映像、ドキュメンタリー映画 他)

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商品詳細
1.2PMHottest～2PM1stMUSICVIDEOCOLLECTION\u0026TheHistory2.2PM1stConcertinSEOUL\"DON'TSTOPCAN'TSTOP\"3.1stJAPANTOUR2011“Takeoff”inMAKUHARIMESSE4.ARENATOUR2011“REPUBLICOF2PM”5.2PMLIVE2012“SixBeautifulDays”in武道館6.LEGENDOF2PMinTOKYODOME7.BeyondtheONEDAY～Storyof2PM\u00262AM～・国内正規品・1st-6thDVDとドキュメンタリーDVDの計7点セットになります。・初回限定版・ブックレットあり・アウターケース表面にスレあり・中古商品のため目立った傷みなし～少々スレありのディスクが混在していますが再生には一切問題ありません。※バラ売り、値下げ不可※#2PM#ジュンケイ#ニックン#テギョン#ウヨン#ジュノ#チャンソン#JUNHO#Jun.K
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