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書道　中国　名墨　天保九如
商品番号 R77619265899
商品名

書道　中国　名墨　天保九如
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 2,331 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中国の名墨です。サイズは大凡9x2.3x1センチです。ネットで調べると長さが9.6センチになっていますので0.6センチほど使用したものと思われます。下部にそのような形跡があります。又表面の枠にある竹節の紋様が　墨で汚れて欠けています。名墨とのことですので出品させていただきます。ケースはありません。
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