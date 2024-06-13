書道　中国　名墨　天保九如

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商品詳細
中国の名墨です。サイズは大凡9x2.3x1センチです。ネットで調べると長さが9.6センチになっていますので0.6センチほど使用したものと思われます。下部にそのような形跡があります。又表面の枠にある竹節の紋様が 墨で汚れて欠けています。名墨とのことですので出品させていただきます。ケースはありません。
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