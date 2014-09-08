源田の剣 米軍が見た「紫電改」戦闘機隊全記録

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商品詳細
購入後、読まずに暗所にて保管していたので中身の状態は非常に良いと思います。ただ一点だけ、裏のカバーに汚れがあります。2枚目の写真をご参照ください。あくまで古本だとお考えのうえ、ノークレームノーリターンでお願いします。「源田の剣米軍が見た「紫電改」戦闘機隊全記録」五稜郭定価:￥4200#五稜郭#本#日本文学／評論・随筆
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