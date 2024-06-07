信長の野望 将星録 withパワーアップキット DC

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商品詳細
ドリームキャスト用ソフト「信長の野望将星録withパワーアップキット」未開封品です。暗所保管のため色褪せもなく良い状態だとおもいます。表面のフィルムに横方法の擦り傷があります。（画像4枚目）即購入OK、値下げ交渉無しにて、よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/pompous782023.html
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