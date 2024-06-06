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商品詳細
スッテカーパック1パック5マイ入り✨3パックジンくんフィギュアお写真おまとめBTS防弾少年団ぬいぐるみジンRJ内容ぬいぐるみサイズ22cmです(*´˘`*)お洋服2点[パーカーとRJのお洋服です]ズボン[パーカーの下に履くズボンです]RJのキーホルダー2点靴[ぬいぐるみに履かせられます]17.18ページでも分かる通り汚れ等があります。お部屋に飾っていたので、お外には持ち歩いたりはしておりません(˶\u003e\u003c˶)♡4点200円引き合計6038円
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