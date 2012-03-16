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鈴鹿サーキット　50周年記念誌
商品番号 V89963772999
商品名

鈴鹿サーキット　50周年記念誌
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 2,808 円
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商品詳細

鈴鹿サーキット開場50周年記念：アニバーサリーデー・オフィシャルブック＆レース優勝者総覧SUZUKACIRCUIT50th1962-2012年代を考慮しますと状態は、まずまずです。経年による少劣化はあります。【他にも色々出品しておりますので是非ご覧ください】#F1#スーパーGT#限定品#鈴鹿サーキット#モータースポーツ#レーシングカー
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