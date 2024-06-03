CECH-2000A ジャンク

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商品詳細
SONYPlayStation3CECH-2000Acolor:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation3ポータブル・据置タイプ:据置タイプ本体のみ、通電しましたが画像が写りません。ジャンク品です。ジャンク品を御理解のうえ、NCNRでお願いします。#ソニー#SONY
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