ポケモンカード　リザードンex ur 美品　②

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商品詳細
スリーブに入れ防水加工をして折れないように発送いたします。同時購入で100円引きするのでコメントください。トラブル防止の為一律プレイ用でお願い致します。2000円以上は匿名発送で送ります。2000円以下の場合でも同時購入か送料分プラスで匿名追跡ありの配送も可能です。即購入可能
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