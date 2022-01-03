yukiaim マウスパッド 2022

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商品詳細
新品未使用です！【限定受注生産】GamesenseマウスパッドYukiAim（ユキエイム）xGamesenseRadar素材：布大きさ：1000x500x3mmこの商品は、e-Sports選手や世界最高峰のエイマーで構成される名門エイミンググループ「YukiAim」とのコラボレーションによる限定アイテムです。予約販売のみで、メーカー廃版・生産終了品、再入荷予定はございません。ノンコーティングの表面で、スムーズでコントロールしやすく、ストッピングパワーも十分な表面となっています。マウスパッドの端は高品質なダブルステッチで処理されており、耐久性も十分です。底面はラバーベースによる滑り止め加工がされています。机をしっかりとグリップし、安定したゲーミング環境を提供します。
http://narcologia.ru/goods/Sydney304349.html
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