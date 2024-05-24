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アイアンマンMK6
商品番号 K22937776306
商品名

アイアンマンMK6
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 1,560 円
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商品詳細

フィギュア種類···アクションフィギュアスケール···1/9定価…8,880円(発売当時)アートスピリッツ製のアクションフィギュア。ActiveGearCollection第1弾『アイアンマンMk6』デザイン及び原型製作は東海村源八氏。独自のアレンジを加えた新たなデザインラインのフィギュアです。
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