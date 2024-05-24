長胴太鼓　和太鼓　1.4寸　耳なし

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月2回程度の練習で、10年ほど使ってきた長胴太鼓です。途中、皮の張り替えもしています。チーム解散となったため、出品します。太鼓は耳なし1台また、当方埼玉県川越市です。直接取りに来てくださる場合は5,000円値引きします。☆太鼓は耳なしがもう1台・耳ありも1台所有しています。2台購入の場合はお値引きします。価格の相談はコメント欄からお願いします。太鼓台座と手作りですがカバーもおつけします。種類···太鼓