看護医学電子辞書/電子辞書

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商品詳細
医学書院の電子辞書です。学生時代に使っていたものになります。電池にて作動確認済みです。看護学生の方は是非ご検討をよろしくお願いします。本体価格55.500円➕税#看護学生#看護#医療#電子辞書#医学書院#CASIO
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