【動作〇】バッテリー強化 Nintendo Switch 液晶 スイッチ 本体

商品をご覧頂きありがとうございます！★即購入OK★★動作確認済み★★バッテリー強化版★【商品状態】本体液晶に小さいキズがございます。背面は比較的綺麗ですが、わずかな薄い線キズ、擦れ等ございます。ソフト起動、タッチ操作、テレビ出力、問題ありません！状態は写真にてご確認ください。【付属品】Switch本体（2019年製）※ドッグ、ジョイコン等はありません※シリアルナンバー XKJ10002118825【注意事項】※中古品になりますので、使用感や傷など個人差がありますので、ご了承ください。※自宅保管なので、傷や汚れを写真を見てご確認ください。※完品を求めの方や神経質な方のご購入はお控え下さい。※画像にあるものが全てです。ご理解頂いた方のご購入をお願いします。（スタンドは撮影用なので付属しません）【その他】配送中の破損は、こちらでは責任を、負いかねますので、ご理解の程、宜しくお願いします。迅速丁寧なお取り引きを心がけておりますので、宜しくお願い致します。5180110705731



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