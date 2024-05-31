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商品詳細
中国在任24年前、帰任時に贈られた銅製の香炉です。大きな銅製香炉の逸品です。底に在銘があります。長期保存整理のため出品します。本体サイズ：高さ38㎝ 最大幅31㎝(含取っ手) 最小幅23㎝ 本体重量：6.9㎏
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