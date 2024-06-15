ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君【新品未開封・PS2日本版】

■商品説明『ドラゴンクエストVIII空と海と大地と呪われし姫君』は、2004年11月27日にスクウェア・エニックスより発売されたPlayStation2用ロールプレイングゲーム。2013年12月12日にはスマートフォン移植版が発売された。モード：シングルプレイヤーコンピュータゲームデザイナー：堀井雄二ノミネート：英国アカデミー賞ゲーム部門オリジナル作曲賞ジャンル：JRPG、アドベンチャーゲーム、ストラテジーゲーム開発元：レベルファイブ、スクウェア・エニックス、アーマープロジェクトプラットフォーム：PlayStation2販売元：任天堂、スクウェア・エニックス■商品状態・付属品：写真か商品構成説明からご判断ください・商品状態：S（新品未開封）■共通事項説明・出品物に関する共通説明はプロフィールの中に記載していますので、ご購入いただく前にぜひご確認ください。■出品一覧を見るには、下記のリンクからご覧ください#レアゲーム#レトロゲーム#海外版ゲーム#ゲーム正規品#プレミアソフト#kinjoinfo



ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君 - 3DS



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