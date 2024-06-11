PS4 本体　美品　箱あり

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SONYPlayStation4CUH-2200AB01100Vcolor:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation4ポータブル・据置タイプ:据置タイプPS4本体 500GBjetblack2021年2月に新品で購入したものです。使えるかわかりませんが2024年2月13日までのゲオの保証が付いてます。付属品も全て揃っています。ほぼ使っていません。ゲームは5回ぐらい、映画などは20回ぐらいの使用頻度でした。中古品の中ではかなり使用頻度も少なく、状態もいいも思います。ただ中古になりますのでご了承ください。