スカフインパクト scuf impact デジタルタップトリ ガー フルカスタム ...

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スカフインパクトscufimpactデジタルタップトリガーフルカスタム＋【ホワイトロングスティック】メルカリにて購入後、２〜３回使用しておりますが状態としては、・L.Rデジタルタップトリガー・EMRあり お好きなボタンを背面の4箇所に割り当て可能・EMRマグキー付属・振動モーター除去、軽量化済み・スティックは左右共にps4純正スティックを取り付けている為、お好きなフリークを装着可能 使用期間(購入前の状態)：約1年主にAPEXにて使用、全て正常に作動します。USB差し込み口が加工されている為、形状が変わっていますが、使用に関しては全く問題はありません。落ちない汚れが数ヶ所ございます。付属品として、新品の【ホワイトロングスティック】をお付けしております。中古品の為、御理解頂ける方のみご購入を宜しくお願い致します。#スカフインパクト#背面ボタン#背面パドル#コントローラー#パッド#ps4#pS5#PC