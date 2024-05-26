新品未開封 ゆるキャン△ アニメーション原画集 上巻

ゆるキャン△アニメーション原画集上巻ゆるキャンの原画集です。特典は付属しません。メーカー予約限定特典の複製原画３枚セットは別に出品しています。◎説明◎TVアニメ『ゆるキャン△』第1シリーズの前半1話～6話とOPの原画をまとめたシリーズ初の原画集。A4サイズ、フルカラー、192ページ。設定資料集イラスト集公式原画集公式設定集公式資料集#もりゆるキャン#もり本他の商品と同梱の場合は2点で99円引き、3点で198円引き・・・です。プチプチで包み封筒に入れて発送予定です。メルカリ便への変更など発送方法、梱包方法にご希望がありましたら事前にご相談ください。差額をいただければ大体何でも対応可能です！現時点でお値引きは考えていません。最初から売りたい価格で出品しています。お値引き交渉はご遠慮ください。出品して一か月が経過したものは購入前に確認コメントをお願いします。



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