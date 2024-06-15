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treasure マシホ ドール ぬいぐるみ
商品番号 L63656203378
商品名

treasure マシホ ドール ぬいぐるみ
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 2,679 円
在庫状況 あり

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商品詳細

元treasureのましほくんのドールです！大好きなのですが、持ち出す機会が無いので出品いたしました。1度人の手に渡っているものです。箱は傷がついていたり、少し汚れが着いていました。写真二枚目参照見えずらいのですが、靴に小さな汚れがあります初期傷等、神経質な方はご了承ください。♡おまけで公式トレカつけてますTreasureplushdollTREASUREPLUSHDOLLMASHIHO即購入○
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