VANNER アルバム トレカ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。VANNERアルバムのトレカまとめとなっております。こちらにはサインはございません。まとめ購入→そのままご購入くださいバラ購入 →1枚 ￥800その他ご希望などございましたらコメントにてお願いします。よろしくお願い致します(*^^*)素人保管ですので気になる方はご購入をお控えくださいませ。VANNERベナーテファンヘソンゴンアシアンヨングァン베너PEAKTIME
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