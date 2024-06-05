PS5 CFI-1200B 825GB (箱破れあり) MM0804-5

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商品詳細
PS5CFI-1200B825GB(箱破れあり)◼︎ディスクドライブ非搭載◼︎動作確認済み◼︎保証なし◼︎外箱破れあり※多少の使用感がございます。ご覧いただきありがとうございます。商品は写真で判断頂き落札お願い致します。落札される際はプロフィールをご確認の上落札をお願い致します。神経質な方は落札をお控え下さい。値下げは定期的に行っておりますので、大幅な値下げは出来かねます。ご了承下さいませ。こちらの発送方法は、箱もしくは袋に直接発送伝票を貼り付けての発送になりますので、よろしくお願い致します。◼︎質問や問い合わせに関しまして◼︎平日10〜15時までとなっております。ご了承下さいませ。
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