『平等院大観』全三巻揃　岩波書店　建物/彫刻/絵画　定価計91000円　美本

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『平等院大観』全三巻揃 岩波書店 建物/彫刻/絵画 定価計91000円 刊行記念額装用図版6枚紙帙入第一巻 建築 1988年 定価30,000円 編集:太田博太郎他 撮影:渡辺義雄他 鳳凰堂や灯籠、観音堂、浄土院養林庵書院等の建築や工芸第二巻 彫刻 1987年 定価29,000円 編集:西川新次 撮影:米田太三郎 阿弥陀如来像や雲中供養菩薩像、地蔵菩薩像等の彫刻第三巻 絵画 1992年 定価32,000円 編集:秋山光和 撮影:便利堂 鳳凰堂内の壁画・柱絵・扉絵等の絵画岩波書店が、「奈良六大寺大観」「大和古寺大観」に次いで発刊した『平等院大観』です。昭和という時代の最後を飾った豪華本で、写真・解説とも岩波書店ならではの格調高い内容です。平等院といえば鳳凰堂と堂内の定朝阿弥陀如来像や鳳翔館などが印象に残っていましたが、この大観では非公開の観音堂や養林庵書院の内部や鳳凰堂の細部の金具や格天井の装飾、阿弥陀如来像の光背や天蓋などの詳細な図版が収録されその精巧な美しさに驚きました。特に鳳凰堂内の壁画については落書だらけの印象しかありませんでしたが、拡大図や再現図で日本の絵画史で空白となっていた摂関期の貴重な絵画だという説明に納得です。■状態■輸送箱に経年によるヤケや打傷があります。三巻箱にキバミ、小口に一部シミ小あります。それ以外は綺麗で美本かと思います。(写真を参照願います)古本です。ご理解の上ご検討願います。■サイズ■輸送箱3冊ベース縦41×横34×厚さ17.7cm(92.7)12.6kg冊子 縦37.4×横30.7cmゆうパック、リユーズ品簡易包装での発送です。#本#平等院#岩波書店#建物#彫刻#絵画#太田博太郎#渡辺義雄#鳳凰堂#西川新次#米田太三郎#定朝#阿弥陀如来像#雲中供養菩薩像#秋山光和#便利堂#来迎図#鳳翔館#摂関期#藤原頼通#阿弥陀堂#藤原摂関時代