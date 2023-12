オキーフの家 Abiquiu and Ghost Ranch - 古本買取販売 ハモニカ古書店 ... オキーフの家 Abiquiu and Ghost Ranch - 古本買取販売 ハモニカ古書店 ...



「オキーフの家:Abiquiuandghostranch」MyronWood/PattenChristineTaylor/江国香織定価:¥2800#MyronWood#Myron_Wood#PattenChristineTaylor#Patten_Christine_Taylor#江国香織#江国_香織#本#芸術/絵画・彫刻20世紀のアメリカ美術を代表する女性ジョージア・オキーフが、孤高の晩年を過ごした二つの家-アビキューとゴーストランチ。 オキーフの人生同様、虚飾は一切ない。裸電球、傾いた家具、目的にかなったアドービ(日干しレンガ)の床。 作品以上にくっきりと、純粋なかたちでオキーフ自身を表現している家とガーデン。カバーに若干のスレ 経年の日焼け色褪せがありますが 使用感は少なく良い状態です