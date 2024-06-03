Arch Enemy　8枚セット【国内盤】

ArchEnemy・WagesOfSin【国内盤】帯付き TFCK-87245 2001年・AnthemsOfRebellion【国内盤】帯付き TFCK-87322 2004年・DoomsdayMachine【国内盤】元々帯無し LimitedEdition スリップケース TFCK-87388 2005年・RiseOfTheTyrant【国内盤】帯付き CD+DVD TFCK-87423 2007年・TheRootOfAllEvil【国内盤】元々帯無し LimitedEdition スリップケース YRCG-90019 2009年・KhaosLegions【国内盤】元々帯無し LimitedEdition スリップケース QATE10001 2011年・WarEternal【国内盤】帯付き CD+DVD QATE-10053 2014年・DeadEyesSeeNoFuture (JapaneseTourEP2004)【国内盤】帯付き TFCK-87358 2004年上記8枚セットになります。バラ売り不可です。▶ケース（スリップケース）多少スレあり。スリップケースに線状の浅い凹みがいくつかあり。 ▶盤質目立った傷なく状態良好。再生・データ取り込み問題なし。▶ブックレット（リーフレット）▶ライナー比較的良好。多少スレあり。※RiseOfTheTyrantのライナーの角に折れ目あり。▶帯比較的良好。多少凹凸あり。※AnthemsOfRebellionの帯の角に少々折れ目あり。中古品になりますので、御理解頂いた上でのご購入お願いします。アーチ・エネミーマイケル・アモットメロデスメタルヘヴィメタルヘビーメタルメロディックデスメタルメロディック・デス・メタル



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