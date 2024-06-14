

ソビエト連邦製 ロシア語辞典 1-4巻 完全セット 最前線の 20090円引き ... ソビエト連邦製 ロシア語辞典 1-4巻 完全セット 最前線の 20090円引き ...



横田大輔 IMMERSE 【本日特価】 www.coopetarrazu.com 横田大輔 IMMERSE 【本日特価】 www.coopetarrazu.com



本A-13 7 8 ③ ④ 正規激安 76347円 www.coopetarrazu.com 本A-13 7 8 ③ ④ 正規激安 76347円 www.coopetarrazu.com



社会保険労務士 フォーサイト 2023 上品な 49.0%割引 www.coopetarrazu.com 社会保険労務士 フォーサイト 2023 上品な 49.0%割引 www.coopetarrazu.com



スウェーデンの伝統手工芸 織物・刺繍・レース・編物・木工・金工 独創 ... スウェーデンの伝統手工芸 織物・刺繍・レース・編物・木工・金工 独創 ...



子育て、教育、勉強法、受験本 36冊セット (約54,000円分) 本物 12838 ... 子育て、教育、勉強法、受験本 36冊セット (約54,000円分) 本物 12838 ...



令和5年 一級建築士 総合資格学院 テキスト他 人気のクリスマスアイテムがいっぱい！ 令和5年 一級建築士 総合資格学院 テキスト他 人気のクリスマスアイテムがいっぱい！



洋書）ARTE PROTEGIDO, 展覧会図録、プラド美術館、2003年。 新年の贈り物 洋書）ARTE PROTEGIDO, 展覧会図録、プラド美術館、2003年。 新年の贈り物



ソビエト連邦製 英露経済辞典 ソビエト連邦製 英露経済辞典



日本 朝鮮 満州国メダル 勲章 徽章 写真集 Orders and Medals 【ポイント10倍】 日本 朝鮮 満州国メダル 勲章 徽章 写真集 Orders and Medals 【ポイント10倍】



ロシア語洋書 / 全4冊揃い】 ロシア語辞書 『Словарь русского языка ... ロシア語洋書 / 全4冊揃い】 ロシア語辞書 『Словарь русского языка ...



小6 グノーブル 算数 G脳 ワークアウト 全20冊 高級ブランド 4199円 ... 小6 グノーブル 算数 G脳 ワークアウト 全20冊 高級ブランド 4199円 ...



TAC税理士講座 2023年度 相続税法 テキスト・トレーニング 買い誠実 ... TAC税理士講座 2023年度 相続税法 テキスト・トレーニング 買い誠実 ...



実験対決シリーズ 1-20巻 定番の中古商品 8085円引き www.coopetarrazu.com 実験対決シリーズ 1-20巻 定番の中古商品 8085円引き www.coopetarrazu.com



きょうかさま】ご購入品《No.2》 ≪超目玉☆12月≫ 8624円引き www ... きょうかさま】ご購入品《No.2》 ≪超目玉☆12月≫ 8624円引き www ...

1984年に発行されたソビエト連邦時代のロシア語辞典です。全四巻が揃っています。状態は良いと思います。目立った傷や傷みはありませんが、ページの黄ばみなどはあります。約40年間個人保管されていたものになりますので神経質な方のご購入はご遠慮ください。第一巻がА-Й、第二巻がК-О、第三巻がП-Р、そして第四巻がС-Яから始まる単語を収めています。それぞれの辞典のページの上部は緑色に塗装され、非常に手の込んだ作りとなっております。緑の外装に金色のキリル文字があしらわれ、アンティークとして、インテリアとして、大変魅力的な辞典になっております。寸法は一冊当たり、約26.5cmx約21cmx約4cmとなっております。中表紙に修正機が使用された箇所があります。ソビエト連邦時代の本がこのような完全な形で市場に出ることは少ないと思うので、ぜひこの機会をお見逃しなく！#洋書#インテリア#古書#ビンテージ#アンティーク#インテリア小物＃辞書＃ソ連＃ソビエト連邦＃ロシア＃実物＃歴史＃博物館＃ロシア語＃社会主義＃共産主義＃学問＃辞典＃完全＃コンプリート＃セット＃オブジェ