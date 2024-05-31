ニンテンドー3DS LL ブラック

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商品詳細
注意点スライドパットのカバーとれてます 操作には問題ありません【メルカリにて安く購入できます】本体裏面にキズあります 画像参照下さい液晶は保護フィルム貼ってありますので剥がせば綺麗ですワンオーナー（出品者）で ハードケースつけて使用してました子供といっしょに遊ぶために使用してましたが機会がなくなりましたので 出品いたします最近までソフトで遊んでましたので、操作などは大丈夫だと思います素人検品ですので、現状渡し 注意点ご確認の上ご購入お願いいたしますコンパクト便【手渡し】にて発送予定してます「ニンテンドー3DSLLブラック」任天堂定価:￥19440#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS
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