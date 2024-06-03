奉公袋　日本陸軍　戦争 当時物 日本軍 軍人会館製 昭和 陸軍 軍隊

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［商品説明］当時物の奉公袋です。3点セットになります。日本陸軍戦争日本軍軍人会館製昭和陸軍軍隊ミリタリー［商品状態］破れ、穴あき、シミ等ございます。お名前は伏せさせて頂いております。ご理解頂ける方のみご購入下さい。