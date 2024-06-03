ファブリックボード　2枚組　漆喰　古代染　和紙　現代アート　テクスチャー　パネル

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ご覧いただきありがとうございます。古代染め和紙特有の風合いに漆喰の質感を絡め、【日本を感じるモダンアート】を作成致しました。照明で照らしていただきますと漆喰の凹凸がはっきりし、高級感のある空間を演出致します。玄関やリビング、寝室等のインテリアとしてはもちろん、店舗での使用もおすすめ致します。古代染め和紙とは…古くから日本で行われてきた伝統的な技法で、和紙特有の質感や風合いを持っています。染料が和紙に浸透することで、染められた部分と染まっていない部分との間に微妙な色のグラデーションや質感の違いが生まれ、美しい模様や色彩を生み出します。サイズ300mm×600mm奥行き 25mmサイズ300mm×300mm奥行き 25mm壁掛けピン等で壁掛けも可能です。漆喰特有のヒビが入る場合もありますが、風合いとしてお楽しみ下さい。また、裏面に塗料が付着している場合もあります。ハンドメイド品となりますので、完璧な商品をお求めの方はご遠慮下さい。ご検討宜しくお願い致します。#和紙漆喰アート#伝統工芸#日本の美#和のアート#職人技#古典美術#和紙アート#伝統と現代の融合#和モダン#アートパネル#ウォールアート#インテリアアート#一点もの#アートコレクション#インテリアデコレーション#美術品#オリジナルアート#抽象アート#モダンデザイン#モダンアート#モダン#インテリア#抽象画#ファブリックボード#ファブリックパネル日本人/人気アーティスト···奈良美智外国人/人気アーティスト···バンクシー