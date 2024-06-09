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PS4 本体 ※箱なし
商品番号 A97744729209
商品名

PS4 本体 ※箱なし
ブランド名 プレイステーション4
特別価格 税込 7,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

3年以上まえに新品で購入したPS4になります。内容量は1TBです。コントローラーは2つ（赤と白）またPS4スタンドもお付けします。
http://narcologia.ru/goods/Taipei326871.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical821401.html
http://narcologia.ru/goods/Addict283218.html
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