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フェイ・ウォン 王菲FAYE WONG CD 王靖雯II3 枚組 CD BOX
商品番号 F54310038831
商品名

フェイ・ウォン 王菲FAYE WONG CD 王靖雯II3 枚組 CD BOX
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 8,640 円
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商品詳細

環球經典禮讚王靖雯IIComingHomeCD1執迷不悔CD2十萬個為什麼？CD32021年10月22日发行CD1–cominghome1.浪漫風暴　2.MissYouNight\u0026Day3.容易受傷的女人　4.不相識的約會　5.把鎖匙投進信箱　6.這些……那些……　7.開心眼淚8.重燃　9.兜兜轉　10.KISSESINTHEWIND　CD2–執迷不悔1.紅粉菲菲　2.執迷不悔(國語版)　3.可愛眼睛　4.季候風　5.不再兒嬉6.我永遠珍惜你我7.情敵8.從明日開始9.夜半醉10.執迷不悔(粵語版)CD3-十萬個為什麼？1.流非飛　2.SummerOfLove3.如風　4.冷戰　5.長大　6.若你真愛我7.動心[無綫電視劇「千歲情人」主題曲]8.雨天沒有你　9.誘惑我[電影「誘僧」主題曲~國語版]10.DoDoDaDa　11.DoWeReallyCare?　新品未開封即購入大歓迎よろしくお願いいたします
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