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音蔵　貴重　廃盤　チューリップ/ライヴ!!アクト・チューリッ　プVol.2
商品番号 U95908618061
商品名

音蔵　貴重　廃盤　チューリップ/ライヴ!!アクト・チューリッ　プVol.2
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 3,003 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「チューリップ/ライヴ!!アクト・チューリップVol.2」#昭和フォーク１９７６年のコンサートツアーから札幌真駒内アイスアリーナ九州　九電記念体育館２会場でおこなわれたコンサートからのベストテイクです当時高校生でした～田舎から汽車に乗って初めて札幌にいきなんとかアイスアリーナに辿り着き　大いに楽しんだ記憶があります同世代の方に是非おすすめです残念ながらケースは経年劣化してますでも中身は大切に保管していました解説書　歌詞カード　写真すべて綺麗です#サブカルちゃん
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