海外文学＋日本文学　新潮文庫　29冊セット（小学館文庫1冊あり）

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「欲望という名の電車」T・ウィリアムズ「ガラスの動物園」T・ウィリアムズ「グレート・ギャツビー」 フィッツジェラルド 「老人と海」ヘミングウェイ「郵便配達は二度ベルを鳴らす」 ジェームズ・ケイン「チップス先生さようなら」ヒルトン「変身」カフカ 「異邦人」カミュ「オセロー」シェイクスピア「大いなる遺産（上）」ディケンズ「大いなる遺産（下）」ディケンズ「クリスマス・カロル」ディケンズ「幽霊たち」P・オースター「孤独の発明」P・オースター「ムーン・パレス」P・オースター「ルル・オン・ザ・ブリッジ」P・オースター「偶然の音楽」P・オースター「ミスター・ヴァーティゴ」P・オースター「いまを生きる」N・H・クラインバウム「リプレイ」K・グリムウッド「白い犬とワルツを」T・ケイ「ディアノーバディ」B・ドハティ「月と六ペンス」モーム「人間失格」「斜陽」太宰治「楢山節考」深沢七郎「火垂るの墓」野坂昭如「車輪の下（プレミアムカバー）」ヘッセ 「ロボット・イン・ザ・ガーデン」小学館文庫 松原葉子/デボラ・インストール「老人と海」「大いなる遺産（上）」「孤独の発明」「ルル・オン・ザ・ブリッジ」は汚れやシワあり。「ロボット・イン・ザ・ガーデン」は少々シワあり。他は経年による変色やカバーに少々シワや破れ等ありますがわりときれいだと思います。あくまでも中古品ですのでご理解の上ご購入お願いします。