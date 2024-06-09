美術・アート・イラスト関連書籍6冊

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商品詳細
【人体のデッサン技法（2200円）】【イラスト解体新書（2090円）】【透明水彩レシピ（2200円）】【学校では教えてくれない風景スケッチの法則（2000円）】【アニメ私塾流 最速でなんでも描けるようになるキャラ作画の技術（2400円）】【デジタルイラストの「塗り」辞典（2200円）】上記6冊のセットです。目立った汚れはありませんが、中古品になりますので、新品や美品をお求めの方はご注意ください。
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気まぐれ美術館（全六冊セット） | 誠光社 通信販売
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