【動作品 完品】 Wii お掃除戦隊 くりーんきーぱー 限定版

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Wii お掃除戦隊くりーんきーぱー | まんだらけ Mandarake

クリーンキーパー即購入OKです♪中古動作品です。付属品は写真の物が全てで下記の通りです。・ソフトケース・DISC・説明書・ハガキ・リーフレット・ニンテンドーシリアルの紙・ラバーピンズストラップセット・ボイスCD 心の汚れをきれいきれいCD・外箱ソフトケースは、キズ少なくきれいな状態です。説明書は使用感はありません。DISC盤面は、きれいで良好な状態です。ラバーピンズストラップセットは未開封です。ボイスCDは未開封です。外箱は、経年保管に伴う多少のキズ汚れありますが目立ったイタミは無く、概ね良好な状態です。ゲームDISCは動作確認済みです(^^)値下げ交渉中であっても即決の方、優先します。専用後、他の方の購入はお控え下さいませ。複数購入して頂ける方お値引きさせて頂きます。宜しくお願いします(^^)#ゲーム#ソフト「お掃除戦隊くりーんきーぱー限定版」アイディアファクトリー定価:￥8800#アイディアファクトリー#ゲーム#アドベンチャー#Wii#Wii