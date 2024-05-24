サンダーex sar

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商品詳細
ボックスパックシングル···シングル新品未使用で開封後即スリーブに入れて保管しておりました^^表面上側に白かけが見られます、その他素人目ですがホロ欠け等もなく綺麗だとは思います。
http://narcologia.ru/goods/update596495.html
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