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サンダーex sar
商品番号 E14826328848
商品名

サンダーex sar
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 3,076 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル···シングル新品未使用で開封後即スリーブに入れて保管しておりました^^表面上側に白かけが見られます、その他素人目ですがホロ欠け等もなく綺麗だとは思います。
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