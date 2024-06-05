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ロッキーフィギュア　イワンドラゴ
商品番号 C44055927625
商品名

ロッキーフィギュア　イワンドラゴ
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 1,554 円
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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。画像にてご判断下さい。両腕若干関節緩いです。素人の自宅保管品です。ご理解のある方のみご納得の上ご購入お願い致します。神経質の方はご遠慮下さい。ロッキーシリーズロッキーⅣパシフィック社アクションフィギュア可動式フィギュアボクシング格闘技ネカ戦闘マシーンジャックスジャンル（スポーツ選手）···その他
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