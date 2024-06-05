ロッキーフィギュア　イワンドラゴ

ご覧頂きありがとうございます。画像にてご判断下さい。両腕若干関節緩いです。素人の自宅保管品です。ご理解のある方のみご納得の上ご購入お願い致します。神経質の方はご遠慮下さい。ロッキーシリーズロッキーⅣパシフィック社アクションフィギュア可動式フィギュアボクシング格闘技ネカ戦闘マシーンジャックスジャンル（スポーツ選手）···その他



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