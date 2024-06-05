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特価　非売品 ZICCA　新品ギグバッグ　ストラトキャスター用
商品番号 G49304461443
商品名

特価　非売品 ZICCA　新品ギグバッグ　ストラトキャスター用
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 12,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

非売品　ZICCA　新品ギグバッグ　ストラトキャスター用（char　Charizma）今回開封して写真を撮りました。FenderCustomShopCharSignatureStratocaster\"Charizmaの非売品特典です。おそらく20個くらいか存在しないと思います。非常に軽量でクッション性抜群の丈夫なギグバックです。それでは、よろしくお願いします。
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