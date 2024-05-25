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New ニンテンドー 3DS カラフルスター
商品番号 P40602439523
商品名

New ニンテンドー 3DS カラフルスター
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 9,702 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NintendoNEWニンテンドー3DSカラフルスター検品したところ、上画面にほとんどわからないくらいの色褪せがあります。それ以外はほとんど使用感のない非常に綺麗な状態です。4GSDカード、タッチペン、充電器が付属しています。動作確認済みです。ご質問お待ちしてます。color:WHITEゲーム機本体種類:3DSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo
http://narcologia.ru/goods/peroration897515.html
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