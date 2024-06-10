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- 戦後80年 工兵第二連隊戦記 戦友会発行記念誌 非売品
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商品詳細
旧日本陸軍第二師団（仙台）第二工兵連隊の戦友会発行の記念誌です。昭和61年発行。非売品。ハードカバー（外箱付）全７１６ページ。戦友会員の寄稿文（手記等）をまとめたものです。中国、ジャワ、ソロモン（ガダルカナル）、フィリピン・マレー、ビルマ（インパール）、仏印戦線、各戦線での兵士の手記等。古いものですので、外箱に経年劣化があります。#ガダルカナル#太平洋戦争#大東亜戦争
http://narcologia.ru/goods/smear677004.html
http://narcologia.ru/goods/enquire808589.html
http://narcologia.ru/goods/flight901828.html
戦後80年 工兵第二連隊戦記 戦友会発行記念誌 非売品-eastgate.mk
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