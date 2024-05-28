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Bacchus IMPERIAL24-BP-RSM/M BK-B 改良品
商品番号 E56251954791
商品名

Bacchus IMPERIAL24-BP-RSM/M BK-B 改良品
ブランド名 バッカス
特別価格 税込 11,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BacchusIMPERIAL24-BP-RSM/MBK-Bですが、改良、調整しております。1.トレモロユニットをFender製に交換、ビッグブロックです。裏蓋は厚みの関係で着きません。スプリングはロービンテージの5本掛けです。2.ペグをロック式に交換。弦交換が簡単です。3.ストリングガイド交換。ゴトー製で2カ所付けました。4.ナット溝調整して弾きやすくしてあります。5.ネックプレートの樹脂部分撤去。などです。中古なので、スクラッチ傷等はありますが大きな打痕は無く総じて綺麗な状態です。ケースはソフトケースが付きます。10月17日は不在のため、ご購入頂いた場合、18日以降の発送になるかもしれません。ご了承の程お願い致します。タイプ···ストラトキャスタータイプシリーズ···Bacchusボディタイプ···ソリッド
http://narcologia.ru/goods/enquire203589.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture708241.html
http://narcologia.ru/goods/Persia457088.html
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